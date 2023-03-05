​Александер-Арнольд не смог смотреть, как «Манчестер Юнайтед» поднимает трофей

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о том, что он смотрел финал Кубка лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл».

«Я смотрел матч, но как только они стали готовиться к вручению трофея, я выключил трансляцию. Подумал: «Ни за что не буду это смотреть».

Победа «МЮ» показывает, как быстро меняется футбол. Посмотрите на «Арсенал». В конце прошлого сезона все говорили об их провале, а теперь внезапно они лидируют в гонке за титул», - сказал Александер-Арнольд The Telegraph.

В воскресенье в Премьер-лиге пройдёт матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Не пропустите текстовую трансляцию.