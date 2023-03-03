Клопп хотел сохранить Фирмино в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеялся продолжить сотрудничество с нападающим Роберто Фирмино.

Летний уход бразильца был подтверждён клубом и представителями игрока в пятницу. По данным Telegraph, Клопп хотел удержать 31-летнего форварда в команде и надеялся, что тот всё же продлит истекающее соглашение, однако игрок решил уйти. Он рассчитывает на более долгосрочный и выгодный с финансовой точки зрения контракт, чем предлагал «Ливерпуль».

Роберто Фирмино выступал за мерсисайдцев с лета 2015 года. На его счету 107 забитых мячей в 352 поединках за «красных» во всех турнирах.