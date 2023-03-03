Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» хорошо защищались, в отличие от «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем «Ливерпуль» уступает «Барселоне» и «Атлетико». Напомним, «королевский клуб» недавно обыграл мерсисайдцев в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов на «Энфилде» со счётом 5:2. Затем команда Карло Анчелотти сперва сыграла вничью с «Атлетико» в чемпионате (1:1), а затем проиграла «Барселоне» в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:1).

«В чём разница между матчем с «Ливерпулем» и поединками с «Барселоной» и «Атлетико»? Последние двое хорошо защищались», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, ответная встреча между «Барселоной» и «Реалом» в полуфинале Кубка Испании состоится через месяц.