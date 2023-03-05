Карраско сыграл 250-й матч за «Атлетико»

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» крупно разбил «Севилью» - 6:1. Для Янника Карраско, бельгийского нападающего мадридского клуба, это был 250-й матч в составе клуба с учетом всех турниров, в которых он выступает. По этому параметру Карраско вошел в десятку самых преданных клубу игроков.

Любопытно, что в десятке лучших сразу несколько игроков из нынешнего состава команды, как Ян Облак, у которого 386 игр, или забивший свой 150-й гол за «Атлетико» Антуан Гризманн, а также ближайшая цель Карраско - Стефан Савич, который провел 258 матчей за «Атлетико».