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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Атлетико» поздравили Симеоне 6 голами в ворота «Севильи»

05 Марта 2023 • 01:01 Комментировать
Атлетико М
6:1
Севилья
окончен

В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Севильи». Наставник «матрасников» Диего Симеоне стал рекордсменом клуба по проведенным матчам, и команда его шикарно поздравила, забив в ворота противника сразу шесть мячей. Мемфис Депай отметился дублем в течение трех минут, также отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Альваро Мората (дважды). У гостей в конце первого тайма метко пробил Юссеф Эн-Несири, а Иван Ракитич не забил пенальти.

«Атлетико» вырвался на третье место, соперник лишь в одном очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Атлетико М6:1Севилья
(1:0) Депай Мемфис23'  
(2:0) Депай Мемфис26'  
  39'Эн-Несири Юссеф (2:1)
(3:1) Гризманн Антуан53'  
(4:1) Карраско Янник69'  
(5:1) Мората Альваро76'  
(6:1) Мората Альваро90'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес Хосе  40'Эрмосо МариоЛьоренте Маркос 78' (Ньигес Сауль ( 78') Карраско Янник 86' (Мартин Карлос ( 86') Коке Хорхе 78' (Доэрти Мэтт ( 78') Витсель АксельЛемар Тома 64' (Ривас Пабло Барриос ( 64') Гризманн АнтуанДепай Мемфис 64' (Мората Альваро ( 64')
Запасные: Марко МореноГрбич ИвоКондогбия Жоффрей
Буну ЯссинМонтьель Гонсало 86' (Навас Хесус ( 86') Ньянзу ТангиГудель НеманьяАкунья Маркос  55'Ракитич Иван 78' (Теллес Алекс ( 78') Хордан ХоанГуйе Папе  25'  81'Сусо Хесус 68' (Торрес Оливер ( 68') Эн-Несири Юссеф 78' (Хиль Бриан ( 78') Окампос Лукас 86' (Мир Рафа ( 86')
Запасные: Дмитрович МаркоЛамела ЭрикФлорес АльбертоБуэно МануАльварес Карлос
04 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Севилья Диего Симеоне
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