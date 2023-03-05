Игроки «Атлетико» поздравили Симеоне 6 голами в ворота «Севильи»

В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Севильи». Наставник «матрасников» Диего Симеоне стал рекордсменом клуба по проведенным матчам, и команда его шикарно поздравила, забив в ворота противника сразу шесть мячей. Мемфис Депай отметился дублем в течение трех минут, также отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Альваро Мората (дважды). У гостей в конце первого тайма метко пробил Юссеф Эн-Несири, а Иван Ракитич не забил пенальти.

«Атлетико» вырвался на третье место, соперник лишь в одном очке над зоной вылета.