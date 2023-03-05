Игроки «Атлетико» поздравили Симеоне 6 голами в ворота «Севильи»

В 24-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Севильи». Наставник «матрасников» Диего Симеоне стал рекордсменом клуба по проведенным матчам, и команда его шикарно поздравила, забив в ворота противника сразу шесть мячей. Мемфис Депай отметился дублем в течение трех минут, также отличились Антуан Гризманн, Янник Карраско и Альваро Мората (дважды). У гостей в конце первого тайма метко пробил Юссеф Эн-Несири, а Иван Ракитич не забил пенальти.
«Атлетико» вырвался на третье место, соперник лишь в одном очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис23'
|(2:0) Депай Мемфис26'
|39'Эн-Несири Юссеф (2:1)
|(3:1) Гризманн Антуан53'
|(4:1) Карраско Янник69'
|(5:1) Мората Альваро76'
|(6:1) Мората Альваро90'
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе• 40'Эрмосо Марио•Льоренте Маркос78' (Ньигес Сауль (78') •Карраско Янник86' (Мартин Карлос (86') •Коке Хорхе78' (Доэрти Мэтт (78') •Витсель Аксель•Лемар Тома64' (Ривас Пабло Барриос (64') •Гризманн Антуан•Депай Мемфис64' (Мората Альваро (64')
Запасные: Марко Морено•Грбич Иво•Кондогбия Жоффрей
Буну Яссин•Монтьель Гонсало86' (Навас Хесус (86') •Ньянзу Танги•Гудель Неманья•Акунья Маркос• 55'Ракитич Иван78' (Теллес Алекс (78') •Хордан Хоан•Гуйе Папе 25'• 81'Сусо Хесус68' (Торрес Оливер (68') •Эн-Несири Юссеф78' (Хиль Бриан (78') •Окампос Лукас86' (Мир Рафа (86')
04 марта. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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