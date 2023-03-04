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Чемпионат Испании. Ла Лига

Атлетико - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн

04 Марта 2023 • 02:38 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
1 1.67 X 3.70 2 5.70
Через 18 ч. 53 мин.

«Атлетико» с «Севильей» постоянно более-менее на равных вели борьбу за топ-места в Ла Лиге, но в этом сезоне андалусийцы провалили все что можно и расположились в таблице у зоны вылета. К тому же кажется, что команда явно делает ставку на еврокубковый плей-офф. Мадридцы же бьются за третье место и больше месяца забивают по голу за матч, чего иногда хватает для победы. И три очка для «матрасников» сегодня весьма вероятны.

С 23:00 показ матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», «Беларусь 5»,  LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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