Атлетико - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Атлетико» с «Севильей» постоянно более-менее на равных вели борьбу за топ-места в Ла Лиге, но в этом сезоне андалусийцы провалили все что можно и расположились в таблице у зоны вылета. К тому же кажется, что команда явно делает ставку на еврокубковый плей-офф. Мадридцы же бьются за третье место и больше месяца забивают по голу за матч, чего иногда хватает для победы. И три очка для «матрасников» сегодня весьма вероятны.

С 23:00 показ матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс Казахстан», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.