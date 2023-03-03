Райхани продлил контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Абде Райхани продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.

За основную команду «Атлетико» Райхани пока не провёл ни одного официального матча. Однако форвард принял участие в семи играх молодёжной команды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. От лидирующей «Барселоны» «матрасники» отстают на 17 баллов. Свой следующий матч команда Диего Симеоне проведёт завтра, 4 марта, против «Севильи». Начало — в 23:00 по московскому времени.