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Чемпионат Испании. Ла Лига

Райхани продлил контракт с «Атлетико»

03 Марта 2023 • 10:21 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
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04.03 23:00

Нападающий «Атлетико» Абде Райхани продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.

За основную команду «Атлетико» Райхани пока не провёл ни одного официального матча. Однако форвард принял участие в семи играх молодёжной команды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. От лидирующей «Барселоны» «матрасники» отстают на 17 баллов. Свой следующий матч команда Диего Симеоне проведёт завтра, 4 марта, против «Севильи». Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Абде Райхани
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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