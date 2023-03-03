Симеоне: «Почему Винисиус не получил красную за инцидент с де Йонгом? Не знаю, мы тоже удивлены»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал стычку между Винисиусом Жуниором и Френки де Йонгом, которая произошла во вчерашнем полуфинальном матче Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Почему Винисиус не получил красную за инцидент с Френки де Йонгом? Не знаю, мы тоже удивлены. Очень сложно добавить что-либо к тому, что все и так прекрасно видели», – сказал Симеоне на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, Винисиус во время силовой борьбы сначала схватил де Йонга за лицо, а затем завалил соперника на газон в грубой манере. Судья наказал бразильца лишь жёлтой карточкой.