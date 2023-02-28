Испанский топ-клуб начал работу над подписанием Адама Траоре

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре интересен мадридскому «Атлетико».

Истекающее в июне соглашение 27-летнего футболиста с «волками» вряд ли будет продлено, чем планируют воспользоваться «матрасники». По сведениям издания 90min, представители «Атлетико» уже связались с Траоре по поводу летнего перехода в качестве свободного агента. Ранее интерес к испанцу приписывался итальянскому «Наполи».

Адама Траоре отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом в 27 поединках за «Вулверхэмптон» в текущей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 млн евро.