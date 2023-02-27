Триппьер: «Симеоне — невероятный специалист, аргентинца уважает каждый игрок»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, вместе с которым он ранее работал в испанском клубе.

Напомним, английский футболист защищал цвета «матрасников» с 2019 по 2022 год. Триппьер признался, что был очень рад работать под руководством аргентинского специалиста, который пользуется огромным уважением в команде.

«Симеоне — невероятный специалист. Аргентинца уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным», — цитирует Триппьера The Guardian.

В общей сложности в составе «матрасников» защитник провёл 86 матчей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании в 2021 году.