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Триппьер: «Симеоне — невероятный специалист, аргентинца уважает каждый игрок»

27 Февраля 2023 • 10:05 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
04.03 23:00

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне, вместе с которым он ранее работал в испанском клубе.

Напомним, английский футболист защищал цвета «матрасников» с 2019 по 2022 год. Триппьер признался, что был очень рад работать под руководством аргентинского специалиста, который пользуется огромным уважением в команде.

«Симеоне — невероятный специалист. Аргентинца уважает каждый игрок, независимо от того, в команде он или нет. Опыт в «Атлетико» был отличным», — цитирует Триппьера The Guardian.

В общей сложности в составе «матрасников» защитник провёл 86 матчей и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Атлетико» Триппьер выиграл чемпионат Испании в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Диего Симеоне Киран Триппьер
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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