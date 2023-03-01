«Атлетико» предложил Луису Энрике трёхлетний контракт

Эра Диего Симеоне в мадридском «Атлетико», кажется, подходит к концу. По информации от журналиста Хави де ла Пеньи, «матрасники» вышли на связь с бывшим тренером каталонской «Барселоны» Луисом Энрике, предложив испанскому специалисту трёхлетний контракт.

Экс-тренер сборной Испании ещё не успел дать свой ответ, но в мадридском клубе надеются, что Энрике примет предложение. Напомним, нынешний наставник команды Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и с тех пор дважды брал с «матрасниками» чемпионский титул Ла Лиги и столько же раз выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Сейчас «Атлетико» находится на четвёртом месте в чемпионате Испании. В групповом этапе Лиги чемпионов «матрасники» финишировали на последнем месте и впервые в эру Симеоне оказались без еврокубков в весенней части сезона.