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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предложил Луису Энрике трёхлетний контракт

01 Марта 2023 • 12:00 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
04.03 23:00

Эра Диего Симеоне в мадридском «Атлетико», кажется, подходит к концу. По информации от журналиста Хави де ла Пеньи, «матрасники» вышли на связь с бывшим тренером каталонской «Барселоны» Луисом Энрике, предложив испанскому специалисту трёхлетний контракт.

Экс-тренер сборной Испании ещё не успел дать свой ответ, но в мадридском клубе надеются, что Энрике примет предложение. Напомним, нынешний наставник команды Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года и с тех пор дважды брал с «матрасниками» чемпионский титул Ла Лиги и столько же раз выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Сейчас «Атлетико» находится на четвёртом месте в чемпионате Испании. В групповом этапе Лиги чемпионов «матрасники» финишировали на последнем месте и впервые в эру Симеоне оказались без еврокубков в весенней части сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Энрике
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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