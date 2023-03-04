«Атлетико» не собирается много тратить в летнее трансферное окно

Мадридский «Атлетико» грядущим летом планирует провести бюджетную трансферную кампанию. По информации от журналиста Хесуса Медины, «матрасники» в первую очередь будут следить за футболистами, которые будут доступны на рынке на правах свободных агентов. В эту категорию можно отнести нападающего Маркуса Тюрама и защитника Чаглара Сёюнджу.

Отмечается, что «Атлетико» также собирается дать второй шанс футболистам, которые вернутся из аренды. Помимо всего прочего, некоторые игроки академии могут быть переведены в основной состав.

Сейчас «Атлетико» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.