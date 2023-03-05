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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн забил свой 150-й гол за «Атлетико»

05 Марта 2023 • 06:32 Комментировать
Атлетико М
6:1
Севилья
окончен

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» крупно разбил «Севилью» - 6:1. Антуан Гризманн, как ни странно, забил в этой феерии лишь один раз, но зато его гол оказался юбилейным, 150-м за все время выступлений в составе мадридского «Атлетико», с учетом всех турниров, в которых выступают «матрасники». Впереди него сейчас лишь двое футболистов - это легендарный Луис Арагонес, который забил 172 гола за мадридский клуб, и Адриан Эскудеро, на счету которого 169 голов в составе «матрасников».

В следующем туре мадридский клуб сыграет на выезде с каталонской «Жироной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Арагонес Антуан Гризманн Адриан Эскудеро
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