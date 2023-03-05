Гризманн забил свой 150-й гол за «Атлетико»

В матче двадцать четвертого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» крупно разбил «Севилью» - 6:1. Антуан Гризманн, как ни странно, забил в этой феерии лишь один раз, но зато его гол оказался юбилейным, 150-м за все время выступлений в составе мадридского «Атлетико», с учетом всех турниров, в которых выступают «матрасники». Впереди него сейчас лишь двое футболистов - это легендарный Луис Арагонес, который забил 172 гола за мадридский клуб, и Адриан Эскудеро, на счету которого 169 голов в составе «матрасников».

В следующем туре мадридский клуб сыграет на выезде с каталонской «Жироной».