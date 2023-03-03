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«Тоттенхэм» намерен продать Регилона

03 Марта 2023 • 00:42 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
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04.03 18:00

Левый защитник Серхио Регилон, выступающий за мадридский «Атлетико» на правах аренды, может быть выставлен на трансфер «Тоттенхэмом».

Арендное соглашение 26-летнего игрока с «матрасниками» завершится летом, однако в лондонском клубе не имеют планов на испанца. «Шпоры» намерены расстаться с Регилоном в межсезонье, докладывает Estadio Deportivo, при этом его контракт рассчитан до июня 2025 года.

Серхио Регилон принял участие всего в пяти матчах мадридского «Атлетико» в текущем сезоне, ни разу не появившись в стартовом составе. По ходу кампании латераль неоднократно травмировался.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Серхио Регилон трансферы футбола - лето 2023
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