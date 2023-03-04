Симеоне стал тренером с наибольшим числом матчей у руля «Атлетико»

Сегодня мадридский «Атлетико» встречается на домашней арене «Ванда Метрополитано» с «Севильей» в рамках Ла Лиги. «Матрасников» на игру вывел неизменный уже долгие годы главный тренер Диего Симеоне. Для аргентинца матч стал 613-м у руля «Атлетико». Тем самым, специалист обошёл знаменитого испанского тренера Луиса Арагонеса, с которым сравнялся в прошлом туре Ла Лиги – у обоих тренеров было по 612 матчей во главе «Атлетико».

Всего у Симеоне за 612 игр набралось 358 побед, 143 ничейных матча и 111 поражений.

На данный момент «матрасники» идут в чемпионате Испании на четвёртом месте, набрав 42 очка в 23 турах.