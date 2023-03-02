Карраско: «Надеюсь сыграть за «Атлетико» ещё много матчей»

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско высказался о своём будущем в клубе.

Предстоящий субботний матч Ла Лиги против «Севильи» станет для бельгийца 250-м в составе «матрасников».

«250 матчей – отличная цифра, – делится мнением сам 29-летний игрок. – Я очень горжусь этим достижением. «Атлетико» – фантастический клуб, мне нравится играть на нашем замечательном стадионе. Надеюсь, я проведу здесь ещё много матчей», – приводит HBvL слова футболиста.

Напомним, что в подписании Янника Карраско заинтересована «Барселона», имеющая первоочерёдное право выкупа игрока предстоящим летом.