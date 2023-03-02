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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско: «Надеюсь сыграть за «Атлетико» ещё много матчей»

02 Марта 2023 • 21:31 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
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04.03 23:00

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско высказался о своём будущем в клубе.

Предстоящий субботний матч Ла Лиги против «Севильи» станет для бельгийца 250-м в составе «матрасников».

«250 матчей – отличная цифра, – делится мнением сам 29-летний игрок. – Я очень горжусь этим достижением. «Атлетико» – фантастический клуб, мне нравится играть на нашем замечательном стадионе. Надеюсь, я проведу здесь ещё много матчей», – приводит HBvL слова футболиста.

Напомним, что в подписании Янника Карраско заинтересована «Барселона», имеющая первоочерёдное право выкупа игрока предстоящим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Янник Карраско
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АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
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