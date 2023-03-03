Фелиш рассказал, почему переход в «Атлетико» был правильным решением

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, на правах аренды выступающий за «Челси», вспомнил о своём переезде в Испанию.

В июле 2019 года португалец пополнил ряды «матрасников», перебравшись из «Бенфики» более чем за 127 млн евро. Принято считать, что форвард не слишком вписывался в игровую систему Диего Симеоне, однако сам Фелиш не жалеет о своём решении.

«Переход из «Бенфики» в «Атлетико» был для меня полезным – он заставил меня выйти из зоны комфорта. Я не жалею об этом решении. Было непросто на это решиться, и поначалу я думал остаться в Лиссабоне, но в итоге сделал правильный выбор. В Мадриде я стал лучше как футболист», – цитирует журналист Альфредо Педулла 23-летнего игрока.