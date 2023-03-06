Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после поражения со счётом 0:7

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступил с обращением после громкого провала команды на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем».

В ворота «красных дьяволов» влетело семь безответных мячей, шесть из которых – во втором тайме.

«Я знаю, что в такой день подобные сообщения не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Такой результат – это просто недопустимо, особенно с учётом того, какой путь мы проделываем в текущем сезоне. Мы в долгу перед этим клубом, и мы несём ответственность, играя за эмблему на груди. Впереди у нас много матчей, сейчас мы должны сосредоточиться на будущем», – написал в социальных сетях де Хеа.