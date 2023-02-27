«Ливерпуль» вновь нацелился на Макаллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может оказаться в команде Юргена Клоппа.

Аргентинец с высокой вероятностью покинет «Брайтон» в летнее трансферное окно. Спрос на 24-летнего футболиста был и в январе, но руководство «чаек» категорически отказалось продавать своего лидера по ходу сезона. По информации журналиста Маттео Моретто, в последние недели интерес к чемпиону мира возобновился, и одним из главных претендентов на хавбека сейчас считается «Ливерпуль».

Трансферная стоимость Алексиса Макаллистера оценивается экспертами Transfermarkt в 42 млн евро. Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года.