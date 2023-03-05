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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очную битву

05 Марта 2023 • 18:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 2.40 X 3.65 2 3.00
Через 0 ч. 36 мин.

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Салах, Гакпо, Нуньес. 

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Вегхорст. 

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Энфилде» в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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