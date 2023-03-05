​«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» озвучили составы на очную битву

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге пройдёт северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт, Салах, Гакпо, Нуньес.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Вегхорст.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» стартует на «Энфилде» в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.