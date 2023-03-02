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«Боруссия» Мёнхенгладбах снизила требования по цене Коне, который интересен «Ливерпулю»

02 Марта 2023 • 13:07 Комментировать
Боруссия М
...
Фрайбург
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04.03 17:30

Мёнхенгладбахская «Боруссия» снизила свои аппетиты в вопросе по продаже своего полузащитника Куадио Коне. Ранее немецкая команда требовала за 21-летнего француза 45 миллионов евро, а теперь руководство готово отпустить игрока за 30 миллионов.

В услугах Коне заинтересован «Ливерпуль», который летом хочет приобрести минимум двух полузащитников. Ранее к игроку также приписывали интерес со стороны французского «ПСЖ» и «Милана».

Коне в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в немецкой Бундеслиге, где отметился одним голом и одним результативным пасом. Игрок проводит свой второй сезон за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Мёнхенгладбах Куадио Коне трансферы футбола - лето 2023
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