«Боруссия» Мёнхенгладбах снизила требования по цене Коне, который интересен «Ливерпулю»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» снизила свои аппетиты в вопросе по продаже своего полузащитника Куадио Коне. Ранее немецкая команда требовала за 21-летнего француза 45 миллионов евро, а теперь руководство готово отпустить игрока за 30 миллионов.

В услугах Коне заинтересован «Ливерпуль», который летом хочет приобрести минимум двух полузащитников. Ранее к игроку также приписывали интерес со стороны французского «ПСЖ» и «Милана».

Коне в нынешнем сезоне отыграл 21 матч в немецкой Бундеслиге, где отметился одним голом и одним результативным пасом. Игрок проводит свой второй сезон за мёнхенгладбахскую «Боруссию».