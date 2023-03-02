Фред рассказал, в чём секрет успеха «МЮ» в текущем сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред ответил на вопрос об успешной игре команды при Эрике тен Хаге.

«Красные дьяволы» добились ощутимого прогресса по сравнению с предыдущим сезоном, улучшив позиции в Английской премьер-лиге. Кроме того, команда уже завоевала Кубок лиги.

«Летом наш состав пополнили игроки с менталитетом победителей – они помогли изменить менталитет тех, кто выступал здесь ранее, и теперь это те же футболисты, но уже с другим подходом к делу.

Каземиро – наш лидер, он беседует с каждым игроком, активно работает над своим английским. Он прирождённый победитель», – приводят слова Фреда английские СМИ.