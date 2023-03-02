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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фред рассказал, в чём секрет успеха «МЮ» в текущем сезоне

02 Марта 2023 • 21:41 Комментировать (2)
Ливерпуль
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Манчестер Юнайтед
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05.03 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред ответил на вопрос об успешной игре команды при Эрике тен Хаге.

«Красные дьяволы» добились ощутимого прогресса по сравнению с предыдущим сезоном, улучшив позиции в Английской премьер-лиге. Кроме того, команда уже завоевала Кубок лиги.

«Летом наш состав пополнили игроки с менталитетом победителей – они помогли изменить менталитет тех, кто выступал здесь ранее, и теперь это те же футболисты, но уже с другим подходом к делу.

Каземиро – наш лидер, он беседует с каждым игроком, активно работает над своим английским. Он прирождённый победитель», – приводят слова Фреда английские СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Фред Сантос
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Zed2891
02 Марта 2023 в 22:38
Ну конечно, Антуан, Каземиро и Мартинес, а до этого Варан и Санчо, кто может позволить себе столько бабла отваливать на трансферы + в Решфорда дух Месси вселился в последнее время, вот и весь секрет успеха.
Barsoed
02 Марта 2023 в 22:10
Ну вот, теперь понятно как Реал берёт ЛЧ...
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