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Тен Хаг: «Переход в «Манчестер Юнайтед» был для меня риском»

27 Февраля 2023 • 10:59 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
05.03 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что переход в английский клуб прошлой весной из «Аякса» был для него риском.

При этом нидерландский специалист отметил, что на него произвело большое впечатление наследие, которое оставил в этом клубе Алекс Фергюсон.

«Я упёртый человек. На меня производит большое впечатление наша связь с фанатами и «Олд Траффорд». Когда узнал, что могу возглавить «Юнайтед», то подумал, что это правильный клуб для меня», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Напомним, вчера, 26 февраля, манкунианцы выиграли свой первый трофей под руководством тен Хага, одолев в финальной игре Кубка английской лиги «Ньюкасл» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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