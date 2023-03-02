Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» в «Фенербахче»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не покинет свой клуб в обозримом будущем.

На днях в прессе появились слухи о возможном уходе испанца в турецкий «Фенербахче». По информации авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, шансы на переход близки к нулевым – никакие переговоры не ведутся, хавбек полностью сосредоточен на выступлениях за «Ливерпуль» и не намерен менять обстановку.

Тьяго Алькантара принял участие в 24 матчах за команду Юргена Клоппа в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.