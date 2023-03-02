Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» в «Фенербахче»

02 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 2.35 X 3.70 2 2.85
05.03 19:30

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не покинет свой клуб в обозримом будущем.

На днях в прессе появились слухи о возможном уходе испанца в турецкий «Фенербахче». По информации авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, шансы на переход близки к нулевым – никакие переговоры не ведутся, хавбек полностью сосредоточен на выступлениях за «Ливерпуль» и не намерен менять обстановку.

Тьяго Алькантара принял участие в 24 матчах за команду Юргена Клоппа в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фенербахче Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Марта
20:55 · Англия. Премьер-лига
Алькантара не перейдёт из «Ливерпуля» в «Фенербахче»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы заплатить 150 млн евро за Беллингема слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» уверен в подписании Маунта
20:32 · Англия. Премьер-лига
Шакири дал совет Клоппу и «Ливерпулю»
20:16 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может подписать топ-форварда за 120-130 млн евро слухи
19:56 · Англия. Премьер-лига
​Тебас ожидает наказания «Манчестер Сити»
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес высказался о своём будущем
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Эмилиано Мартинес: «Теперь половина детей хотят быть Месси, а другая половина – вратарями»
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» получает предложения по Гринвуду
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Агент Холанна рассказала о том, как она работает
17:56 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком «Саутгемптона»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Ауа отказал «Манчестер Юнайтед», чтобы перейти в «Айнтрахт»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Холанн очень хотел работать с Гвардиолой»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Чарли Адам: «Нам очень повезло, что Клопп работает в АПЛ»
Все новости
Рекомендуем