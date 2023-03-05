​Перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ» над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером

В воскресенье вечером в Английской премьер-лиге проходит северо-западное дерби между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Перед началом игры над «Энфилдом» пролетел легкомоторный самолёт с баннером. На нём была надпись против компании Fenway Sports Group (FSG), владеющей «Ливерпулем».

«FSG – на выход. Клоппа – оставить. Довольно», - такие слова можно было разглядеть на баннере.

Отметим, что «Ливерпуль» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следить за игрой 26-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.