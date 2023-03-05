Клопп – о победе 7:0 над «МЮ»: «У меня нет слов»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупную победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

«Потрясающий матч, выдающийся. У меня нет слов. Мы продемонстрировали невероятную игру против команды, находящейся в отличной форме.

Этот матч показал, что «Ливерпуль» остаётся «Ливерпулем», нам требовался такой толчок.

Особенно успешно для нас сложилось начало второго тайма, концовка тоже получилась замечательной. Это футбол, иногда подобное происходит», – поведал в интервью Sky Sports Юрген Клопп.

Напомним, что сегодняшняя победа «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» стала самой крупной в истории противостояния.