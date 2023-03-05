«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
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Протокол игры
|(1:0) Гакпо Коди43'
|(2:0) Нуньес Дарвин47'
|(3:0) Гакпо Коди50'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви•Фабиньо Энрике• 41'Хендерсон Джордан•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Нуньес Дарвин
05 марта. Стадион "Энфилд".
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