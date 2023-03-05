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«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

05 Марта 2023 • 19:00 Комментировать (1)
Ливерпуль
3:0
Манчестер Юнайтед
1 1.02 X 23.00 2 100.00
2-й тайм

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ливерпуль3:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Гакпо Коди43' 
(2:0) Нуньес Дарвин47' 
(3:0) Гакпо Коди50' 
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт ХарвиФабиньо Энрике  41'Хендерсон ДжорданСалах МохамедГакпо КодиНуньес Дарвин
Запасные: Фирмино РобертоМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинЖота ДиогуДжонс КёртисЦимикас КостасБайчетич СтефанКарвалью ФабиуМатип Жоэль
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкФред СантосКаземиро КарлосАнтони  53'Вегхорст ВаутФернандеш БрунуРэшфорд Маркус
Запасные: Гарначо АлехандроМагуайр ГарриУан-Биссака АаронХитон ТомМактоминай СкоттМаласиа ТиреллЗабитцер МарсельСанчо ДжедонЭланга Энтони
05 марта. Стадион "Энфилд".
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Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Марта 2023 в 20:41
ай давай калбасники дави манюню! А-ха-ха-ха! )))
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Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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2
2
2.75 3.15 2.80
Видео
61 мин
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0
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