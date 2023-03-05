Нуньес, Гакпо и Салах установили рекорд АПЛ нынешнего века, забив по два гола в ворота «МЮ»

Атакующее трио «Ливерпуля» разобралось с обороной «Манчестер Юнайтед» и установило современный рекорд Премьер-лиги.

Коди Гакпо отличился на 43-й и 50-й минутах, Дарвин Нуньес – на 47-й и 75-й, а Мохамед Салах – на 66-й и 83-й. По данным Opta, впервые с начала 21 века трём игрокам одной команды удалось забить по два или более гола в матче Английской премьер-лиги. Последний такой случай был зафиксирован в феврале 1999 года, когда Уле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк и Энди Коул по два раза поразили ворота «Ноттингем Форест».

Примечательно также, что за всю историю лиги подобное происходило лишь четырежды с учётом сегодняшнего случая.