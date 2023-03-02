Гранд Серии А начал работу над подписанием полузащитника «Ливерпуля» Кейта

Миланский «Интер» претендует на полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта.

Гвинеец станет свободным агентом по окончании текущего сезона, если так и не продлит истекающее соглашение с «красными». Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, «Интер» готов пригласить 28-летнего хавбека и уже связался с его представителями по вопросу потенциального сотрудничества. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «Милана» и «РБ Лейпцига».

Наби Кейта появился на поле в 13 поединках «Ливерпуля» в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 млн евро.