Фергюсон: «Тен Хаг идёт правильным путём»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о нынешнем наставнике команды Эрике тен Хаге, который ранее выиграл свой первый трофей на этом посту, одолев «Ньюкасл» (2:0) в финальной игре Кубка английской лиги.

Фергюсон считает, что нидерландский специалист имеет контроль над командой, с которой у него получается демонстрировать хорошую игру и добиваться нужного результата.

«Эрик идёт правильным путём. Его подписания были действительно хорошими. Думаю, что это сыграло ключевую роль», — цитирует Фергюсона Manchester Evening News.

После 24 проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ манкунианцы набрали 49 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице.