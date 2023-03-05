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Бруну Фернандеш объяснил разгромное поражение «МЮ» от «Ливерпуля»

05 Марта 2023 • 22:17 Комментировать
Ливерпуль
7:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что думает о результате матча с «Ливерпулем» (0:7).

Центральная встреча тура неожиданно завершилась разгромом гостей «Энфилда». Примечательно, что шесть из семи мячей «Юнайтед» пропустил с 50-й по 88-ю минуту.

«Очень болезненный, разочаровывающий результат. Мы приехали сюда с другим настроем.

Мы достойно провели первый тайм – даже контролировали ситуацию до перерыва, не позволяя «Ливерпулю» создавать много моментов. Во втором тайме мы попытались пойти вперёд и отыграться, но немного «поплыли» – нельзя оставлять столько пространства «Ливерпулю».

Мы должны прийти в себя и вновь набрать форму. Мы уже возвращались раньше», – цитирует BBC Фернандеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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