«Кристал Пэлас» нацелился на защитника «МЮ»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас».

Лондонский клуб был заинтересован в аренде 25-летнего игрока ещё в январе, однако «красные дьяволы» решили сохранить оборонца до конца кампании. Известно, что летом «Юнайтед» с высокой вероятностью расстанется с Уан-Биссакой, и «Кристал Пэлас», как информирует Football Insider, собирается вновь побороться за футболиста.

Аарон Уан-Биссака провёл 18 матчей за команду Эрика тен Хага в нынешнем сезоне, записав себе в актив одну голевую передачу. Трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.