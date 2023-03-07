Летом «Манчестер Юнайтед» будет пытаться продать Магуайра

Похоже, что звездный час Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед» остался в прошлом - или так в итоге и не наступил. В последнее время игрока перестал жаловать нидерландский наставник команды Эрик тен Хаг, а результаты «Манчестер Юнайтед» говорят сами за себя (0:7 от «Ливерпуля» пока будем считать досадной и позорной, но все же случайностью).

Как уточняет издание 90min, летом «Манчестер Юнайтед» будет пытаться избавиться от Магуайра. Есть и претендент - лондонский «Вест Хэм», о чем мы уже сообщали. Правда, сохранят ли при этом «молотобойцы» свою прописку в АПЛ - вопрос еще открытый.