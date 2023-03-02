Клопп: «После игры с «Реалом» у нас был нокдаун»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал очень важную в психологическом плане победу своей команды над «Вулверхэмптоном». Напомним, вечером 1 марта «красные» в рамках АПЛ в концовке дожали «волков» - 2:0.

«Мы знали, что это будет сложная игра. Мы вернули свой игровой ритм во втором тайме, нам просто нужно было быть твердым в обороне и продолжать создавать моменты. После игры с «Реалом» у нас был нокдаун, в ней мы очень хорошо провели первый тайм, но после очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее, и мы должны продолжать в том же духе», - цитирует Клоппа ВВС.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» ждёт непростое испытание – в гости на «Энфилд» приедет принципиальный соперник мерсисайдцев – «Манчестер Юнайтед», не знающий поражений 11 матчей подряд.