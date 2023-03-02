Оуэн оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о шансах команды Юргена Клоппа на финиш в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент мерсисайдцы занимают шестую позицию, отставая от идущего четвёртым «Тоттенхэма» на шесть очков при одном матче в запасе.

По словам Оуэна, перспективы «красных» решатся в ближайших матчах: «Ливерпуль» финиширует в четвёрке, если отставание от четвёртого места не увеличится после предстоящих матчей с «Манчестер Юнайтед», «Борнмутом», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». Я убеждён в этом. В случае неудачных результатов [в этих матчах] борьба за четвёрку может завершиться», – цитируют английские СМИ известного экс-форварда.