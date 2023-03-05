Рой Кин прокомментировал поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счётом 0:7

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о сокрушительном поражении команды от «Ливерпуля».

Коллектив Эрика тен Хага, проводящий успешный сезон, неожиданно пропустил семь безответных мячей – самое крупное в истории поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля».

«Очень неудачный, шокирующий день. Опытные игроки «Юнайтед», мягко говоря, не показали должный уровень, не проявили лидерских качеств. Пропущенные голы – просто шок. Я рад, что мне не доводилось участвовать в подобных позорах, когда я выступал за «Манчестер Юнайтед». Нет сомнений в том, что игрокам стыдно за сегодняшнее, и особенно это касается второго тайма», – высказался на Sky Sports телеэксперт.