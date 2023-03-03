Невилл: «Думаю, «МЮ» постарается почаще атаковать фланг Трента»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от ближайшего матча «красных дьяволов» против «Ливерпуля», который состоится на «Энфилде» в рамках Английской премьер-лиги.

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» постарается почаще атаковать фланг Трента. Там играет Люк Шоу, а также Маркус Рэшфорд, который сейчас находится в великолепной форме. Защита «Ливерпуля» в целом очень уязвима в этом сезоне, поэтому тен Хаг наверняка подготовит и другие варианты», – цитирует Невилла Daily Mail.

Напомним, в первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1.