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Хаверц: «Было странно играть без Тухеля»

 
28 Августа 2022 • 22:21 Комментировать
Челси
2:1
Лестер
окончен

Футболист «Челси» Кай Хаверц рассказал, как отреагировал на отсутствие Томаса Тухеля на бровке.

Немецкий специалист был дисквалифицирован за стычку с Антонио Конте после матча с «Тоттенхэмом».

«Мы виделись с ним перед игрой, а затем и в перерыве, но это было странно. Мы привыкли, что он находится за боковой линией, он очень помогает нам своими подсказками во время игры, но в этот раз его там не было. Мы рады, что теперь он сможет вернуться на своё место», – отметил игрок.

«Челси» одержал победу над «Лестером» (2:1) в прошедшем недавно матче чемпионата Англии, играя в меньшинстве с 28-й минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Кай Хаверц
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