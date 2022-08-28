Хаверц: «Было странно играть без Тухеля»

Футболист «Челси» Кай Хаверц рассказал, как отреагировал на отсутствие Томаса Тухеля на бровке.

Немецкий специалист был дисквалифицирован за стычку с Антонио Конте после матча с «Тоттенхэмом».

«Мы виделись с ним перед игрой, а затем и в перерыве, но это было странно. Мы привыкли, что он находится за боковой линией, он очень помогает нам своими подсказками во время игры, но в этот раз его там не было. Мы рады, что теперь он сможет вернуться на своё место», – отметил игрок.

«Челси» одержал победу над «Лестером» (2:1) в прошедшем недавно матче чемпионата Англии, играя в меньшинстве с 28-й минуты.