Билялетдинов считает, что для игры в АПЛ Захаряну надо подкачаться

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению Билялетдинова, Захаряну ещё рано уезжать в АПЛ, так как 19-летний футболист не обладает должным уровнем атлетизма. Поэтому экс-игрок ливерпульского «Эвертона» посоветовал молодому динамовцу подкачаться.

«Если Арсен перейдёт в «Челси», то может всё сложиться. Хотя понятно, что Захаряну пока рано ехать в Англию. У Арсена нет никакого атлетизма, будет тяжело сразу влиться в команду. Из своего опыта могу сказать, что обязательно надо знать английский язык, чтобы играть там», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за Захаряна 15 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист подпишет с «синими» шестилетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.