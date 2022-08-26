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Билялетдинов считает, что для игры в АПЛ Захаряну надо подкачаться

 
26 Августа 2022 • 14:49 Комментировать (1)
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 23 ч. 3 мин.

Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По мнению Билялетдинова, Захаряну ещё рано уезжать в АПЛ, так как 19-летний футболист не обладает должным уровнем атлетизма. Поэтому экс-игрок ливерпульского «Эвертона» посоветовал молодому динамовцу подкачаться.

«Если Арсен перейдёт в «Челси», то может всё сложиться. Хотя понятно, что Захаряну пока рано ехать в Англию. У Арсена нет никакого атлетизма, будет тяжело сразу влиться в команду. Из своего опыта могу сказать, что обязательно надо знать английский язык, чтобы играть там», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за Захаряна 15 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист подпишет с «синими» шестилетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Динияр Билялетдинов Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Zenituwka
26 Августа 2022 в 15:00
Там на тренировках быстро подкачается. У него просто выбора другого не будет.
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