Сделка по переходу Фофана в «Челси» полностью согласована

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана переходит в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны полностью согласовали сделку по трансферу 21-летнего француза. Фофана подпишет с лондонцами контракт, который будет рассчитан до лета 2028 года. Сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов (около 88,5 миллионов евро). Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 40 миллионов евро.

Отметим, что из-за травмы в минувшем сезоне защитник провёл в составе «Лестера» всего 12 встреч, отметившись в них одним забитым голом. В текущем розыгрыше АПЛ на счету футболиста два проведённых матча.

Сегодня, 27 августа, «Челси» и «Лестер» проведут очную встречу в рамках 4-го тура АПЛ. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.