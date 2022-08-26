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Трансфер Захаряна в «Челси» может сорваться по трём причинам

 
26 Августа 2022 • 22:05 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 15 ч. 27 мин.

Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» может стать одним из самых громких летних трансферов Российской премьер-лиги. Несмотря на желание руководства английского клуба заполучить 19-летнего футболиста, сделка может сорваться, сообщает «Спорт-Экспресс».

За пять дней до закрытия трансферного окна в Англии игрок находится в Нижнем Новгороде, где готовится сыграть в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Захаряну еще нужно получить британскую визу, пройти медицинский осмотр, а также могут возникнуть трудности в переводе примерно 15 миллионов евро за трансфер игрока.

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Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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