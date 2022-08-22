Силва – о поражении «Лидсу»: «Это может быть больно, но если мы будем верить в цель, то достигнем успеха»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал разгромное поражение своей команды в третьем туре Английской премьер-лиги против «Лидса». Напомним, что «павлины» обыграли дома «пенсионеров» 3:0.

«Это может быть больно, но если мы будем верить в цель, то достигнем успеха», – написал бразилец в своих социальных сетях.

Напомним, что Тьяго Силва перебрался в «Челси» летом 2020 года из французского «ПСЖ на правах свободного агента». Контракт бразильца с лондонским клубом истекает в конце сезона.

Под конец игры с «Лидсом» красную карточку получил Калиду Кулибали, который теперь пропустит из-за дисквалификации ближайшую игру «синих» против «Лестера».