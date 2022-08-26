Стала известна зарплата Захаряна в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, 19-летний россиянин подпишет с лондонским клубом шестилетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 1,25 миллиона фунтов (приблизительно 1,5 миллиона евро) за сезон.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил московскому клубу за Захаряна 15 миллионов евро. В такую же сумму игрока сборной России оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл пять матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.