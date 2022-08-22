Жоржиньо – об ошибке Менди: «Каждый проходил через это»

Полузащитник и вице-капитан «Челси» Жоржиньо прокомментировал ошибку голкипера Эдуара Менди во вчерашнем матче АПЛ против «Лидса». Напомним, что сенегалец пошёл в дриблинг в собственной вратарской, после чего подарил мяч Брендану Ааронсону, который открыл счёт в матче. По итогу «Челси» проиграл 0:3.

«Неприятно такое видеть, особенно если речь идёт о партнёре по команде. Каждый проходил через это. У него сильный менталитет, нужно двигаться дальше», – сказал Жоржиньо в интервью официальному сайту «Челси».

Эдуар Менди в данный момент ведёт переговоры с «Челси» по новому контракту. Сенегалец хочет зарабатывать больше, чем ему платят по нынешнему соглашению.