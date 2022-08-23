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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готовит 70 миллионов евро за Гордона

 
23 Августа 2022 • 10:47 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Стало известно, сколько будет готов заплатить лондонский «Челси» за трансфер нападающего «Эвертона» Энтони Гордона. Журналист Daily Mail Адриан Каджумба утверждает, что следующее предложение «пенсионеров» составит 60 миллионов евро + 10 в виде бонусов.

Такая сумма вполне может устроить «Эвертон», который переживает далеко не лучшие времена в финансовом плане. Сам Гордон открыт к переходу и желает поскорее присоединиться к команде Томаса Тухеля.

Напомним, что Гордон в прошлом сезоне забил 4 гола в Английской премьер-лиге. Англичанин является одним из лучших атакующих игроков в лиге в плане прессинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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