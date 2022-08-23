«Челси» готовит 70 миллионов евро за Гордона

Стало известно, сколько будет готов заплатить лондонский «Челси» за трансфер нападающего «Эвертона» Энтони Гордона. Журналист Daily Mail Адриан Каджумба утверждает, что следующее предложение «пенсионеров» составит 60 миллионов евро + 10 в виде бонусов.

Такая сумма вполне может устроить «Эвертон», который переживает далеко не лучшие времена в финансовом плане. Сам Гордон открыт к переходу и желает поскорее присоединиться к команде Томаса Тухеля.

Напомним, что Гордон в прошлом сезоне забил 4 гола в Английской премьер-лиге. Англичанин является одним из лучших атакующих игроков в лиге в плане прессинга.