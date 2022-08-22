Тухель ответил на вопрос о возможном трансфере нового полузащитника

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможный трансфер нового полузащитника. Напомним, что в данный момент в лазарете «синих» находятся Нголо Канте и Матео Ковачич, которые страдают от травм.

«У нас достаточно игроков на этой позиции. У нас есть Канте, Жоржиньо, Ковачич, Галлахер, Лофтус-Чик, Чуквуэмека. Кто-то из них травмирован, поэтому приходится справляться с тем, что есть», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» вчера вышел на матч с «Лидсом» с парой полузащитников Жоржиньо-Галлахер. По итогам поединка «синие» потерпели разгромное поражение 0:3.