«Челси» согласовал контракт с Гордоном

«Челси» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Эвертона» Энтони Гордоном, сообщает The Bobble.

По информации источника, для осуществления сделки осталось лишь договориться клубам о стоимости трансфера. Ранее сообщалось, что «Челси» может предложить за 21-летнего игрока около 70 миллионов евро, а сам Гордон уже попросил «Эвертон» отпустить его в лондонскую команду.

Действующий контракт Гордона с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 20 миллионов евро.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 27 августа против «Лестера». Начало — в 17:00 по московскому времени.