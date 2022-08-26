Чалоба хочет только в «Интер»

Защитник «Челси» Трево Чалоба заинтересован только в переходе в миланский «Интер». По информации от La Gazzetta dello Sport, англичанин не рассматривает других вариантов для продолжения карьеры.

Отмечается, что перебраться на «Джузеппе Меацца» футболиста убедил его бывший партнёр по «Челси» Ромелу Лукаку, который вернулся в «Интер» на правах аренды уже этим летом. Чалоба очень тесно дружил с бельгийцем в прошлом сезоне.

Напомним, что Чалоба в прошлой кампании забил за «Челси» 4 гола во всех турнирах. Футболист выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также дошёл до финалов Кубка Англии и Кубка лиги.