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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалоба хочет только в «Интер»

 
26 Августа 2022 • 10:10 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 4.00 X 3.80 2 1.85
Через 10 ч. 21 мин.

Защитник «Челси» Трево Чалоба заинтересован только в переходе в миланский «Интер». По информации от La Gazzetta dello Sport, англичанин не рассматривает других вариантов для продолжения карьеры.

Отмечается, что перебраться на «Джузеппе Меацца» футболиста убедил его бывший партнёр по «Челси» Ромелу Лукаку, который вернулся в «Интер» на правах аренды уже этим летом. Чалоба очень тесно дружил с бельгийцем в прошлом сезоне.

Напомним, что Чалоба в прошлой кампании забил за «Челси» 4 гола во всех турнирах. Футболист выиграл с клубом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также дошёл до финалов Кубка Англии и Кубка лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трево Чалоба Трансферы футбола - лето 2022
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ЛАЦИО ИНТЕР МИЛАН
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