«Челси» требует у «Аякса» за Зиеша больше 40 миллионов евро

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает журналист Майк Вервей.

По информации источника, лондонский клуб планирует выручить от продажи 29-летнего марокканца 37 миллионов фунтов (примерно 44 миллиона евро). Сообщается, что после озвучивания этой суммы переговоры между клубами были поставлены на паузу. Такой ход событий также может сорвать трансфер вингера амстердамцев Антони в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Зиеша с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 44 матча, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.