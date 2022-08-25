Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» требует у «Аякса» за Зиеша больше 40 миллионов евро

 
25 Августа 2022 • 14:27 Комментировать
Челси
...
Лестер
1 1.40 X 4.90 2 7.70
27.08 17:00

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает журналист Майк Вервей.

По информации источника, лондонский клуб планирует выручить от продажи 29-летнего марокканца 37 миллионов фунтов (примерно 44 миллиона евро). Сообщается, что после озвучивания этой суммы переговоры между клубами были поставлены на паузу. Такой ход событий также может сорвать трансфер вингера амстердамцев Антони в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Зиеша с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 44 матча, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
15:20 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет оставить Кепу
15:12 · Англия. Премьер-лига
Фофана не сыграет с «Челси»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Гордон близок к переходу в лондонский топ-клуб
14:56 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель прокомментировал интерес к Менье со стороны «МЮ» и «Барселоны»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Асенсио
14:47 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» назначил новый раунд переговоров с «Фулхэмом» по трансферу Кюрзава
14:27 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» положило глаз на игрока из АПЛ
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» требует у «Аякса» за Зиеша больше 40 миллионов евро
13:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг находится в аэропорту, чтобы вылететь в Лондон для завершения перехода в «Челси» 2
13:05 · Англия. Премьер-лига
Каземиро сегодня проведёт первую тренировку в «МЮ»
12:56 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Артета – невероятный тренер»
12:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов взять Дубравку в аренду с правом выкупа, «Ньюкасл» пока не дал ответ
12:34 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Чувствую себя на 18 лет»
12:03 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Тилеманса
11:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Холанне: «Мы не можем отрицать его невероятный талант»
Все новости
Рекомендуем