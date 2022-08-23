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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гордон попросил «Эвертон» отпустить его в «Челси»

 
23 Августа 2022 • 14:08 Комментировать
Челси
...
Лестер
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27.08 17:00

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон попросил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, а также сам клуб отпустить его в «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, «ириски» не намерены продавать 21-летнего игрока, однако новое предложение «синих» в виде 50+10 миллионов фунтов (около 70, 8 миллионов евро) способно заставить руководство ливерпульского клуба передумать. Тем не менее «Эвертону» потребуется время для того, чтобы найти замену Гордону, поэтому сделка ещё далека от завершения.

Действующий контракт полузащитника с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Гордон провёл три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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